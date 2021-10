Francisco Benitez: «Lista A limitou-se a desfazer as nossas ideias e a atacar»

Francisco Benitez falou aos jornalistas esta sexta-feira, antevendo o ato eleitoral marcado para este sábado. O candidato da lista B às eleições no Benfica deixou críticas à postura de Rui Costa no debate entre os dois.





O debate de quase duas horas resumido em menos de dois minutos: as frases fortes de Rui Costa e Francisco Benitez O debate de quase duas horas resumido em menos de dois minutos: as frases fortes de Rui Costa e Francisco Benitez

A carregar o vídeo ...

"Como correu o debate? Foi conforme me deixaram fazer. Não foi o debate que me correu melhor, pois as condições não eram as melhores, mas fiquei contente. Transmiti muitas ideias e a lista A não apresentou nenhuma. Limitou-se a desfazer as nossas ideias e a atacar sempre que possível. Essa não é a forma de eu viver o Benfica. Optaram por outra estratégia, que não é a minha", começou por dizer, para depois revelar as suas expectativas para as eleições."Tenho todas a expectativas, pois tenho a certeza que os benfiquistas vão saber quem quer construir um Benfica com os valores que os meus pais me transmitiram, daqueles que estão a usar o Benfica para se servirem", finalizou.