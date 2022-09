Francisco Benitez: «Manter Virgílio Duque Vieira na Comissão de Remunerações da SAD é um passo em falso»

Virgílio Duque Vieira foi responsável por algumas das mais negras páginas da história recente do nosso Benfica. Mantê-lo na Comissão de Remunerações da Benfica SAD é um passo em falso para quem defende um Benfica transparente e democrático. — Francisco Benitez (@F_Benitez) September 29, 2022

Os acionistas da Benfica SAD votaram esta quinta-feira vários temas na assembleia-geral levada a cabo na Luz. Um deles disse respeito à "eleição dos membros da Comissão de Remunerações para o remanescente do mandato relativo ao quadriénio 2021/2025", como ficou patente na comunicação enviada pela SAD à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.Um desses membros é Virgílio Duque Vieira, antigo Presidente da Mesa da Assembleia-Geral do clube, facto que deixou Francisco Benitez, antigo candidato à presidência das águias, descontente."Virgílio Duque Vieira foi responsável por algumas das mais negras páginas da história recente do nosso Benfica. Mantê-lo na Comissão de Remunerações da Benfica SAD é um passo em falso para quem defende um Benfica transparente e democrático", reiterou através da conta pessoal de Twitter, aludindo ao homem que sucedeu no cargo a Luís Nazaré e antecedeu Rui Pereira.