Francisco Benitez marca presença na Casa do Benfica de Braga este sábado

Francisco Benitez irá estar na Casa do Benfica em Braga (das 10h às 12h30 e das 14h às 18h) este sábado onde arrancará a campanha eleitoral com vista ao sufrágio de 9 de outubro. O assumido candidato às eleições marcará presença no estabelecimento antes de rumar ao Estádio D. Afonso Henriques, onde verá in loco o V. Guimarães-Benfica da 7ª jornada da Liga Bwin.





A lista do movimento 'Servir o Benfica' irá proceder à recolha de assinaturas no Estádio da Luz, às 19 horas, junto à estátua de Eusébio.