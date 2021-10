Francisco Benitez: «Num dia aposta-se na formação; noutro gastam-se 100 milhões...»

Questionado sobre o futuro de Jorge Jesus caso seja eleito presidente do Benfica, Francisco Benitez garantiu que o atual técnico irá cumprir contrato, mas deixou claro que a sua ideia passa por mudar muita coisa no futebol do clube.





"Jorge Jesus comigo vai terminar o mandato e cumprir o contrato que tem. Vou dar-lhe todas as condições necessárias para atingir os objetivos nesta temporada. É um ponto de honra. Outra medida é criar um plano estratégico para o futebol. Feito por gente que realmente percebe de futebol. Temos o objetivo claro de a 8 anos o Benfica estar nas principais equipas da Europa. Terá de constar um plano de jogo, estratégico e perfis necessários. Num dia aposta-se na formação e noutro dia não. Num dia aposta-se 100 milhões e noutro, em que se podia ganhar o penta, já não. Esse plano será apresentado ao treinador atual. Se houver compromisso do treinador com esse plano, terá lugar. Se não, então não terá lugar. São esses profissionais que farão o plano e dirão se vamos até lá. Tenho de aceitar o conselho dessas", disse, à BTV.