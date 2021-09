Francisco Benitez desafia Rui Costa a garantir que o Benfica terá sempre a maioria da SAD

Francisco Benitez desafiou Rui Costa esta sexta-feira a garantir que a SAD do Benfica não perderá a maioria de capital.





"Independentemente de quem vencer as eleições, na semana seguinte aceitas o desafio de iniciarmos o processo de revisão estatutária promovendo a discussão e debate entre os associados e envolvendo a direção, membros da lista vencida e outras sensibilidades do clube? Rui, garantes que em momento algum o Benfica deixará de ter o controlo da SAD se venceres as eleições? É que, aqui e agora perante os associados eu assumo essa garantia - caso tenha a honra de ser eleito Presidente, o Benfica terá sempre a maioria na SAD porque para mim o Benfica é e será sempre dos sócios", deixou claro o assumido candidato às eleições na assembleia geral do clube, no Pavilhão da Luz.