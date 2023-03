Francisco Benitez pede saída de Soares de Oliveira: «Como aconteceu com os restantes 2 membros da pandilha»

Agora que foi acusado, espero que Domingo Soares de Oliveira abandone finalmente o Benfica e deixe de contribuir para denegrir o nome do nosso clube, tal como aconteceu com os restantes 2 membros da pandilha. — Francisco Benitez (@F_Benitez) March 1, 2023

Francisco Benitez, antigo candidato à presidência do Benfica, voltou a apelar à saída de Domingos Soares de Oliveira do clube da Luz.O líder do 'Movimento Servir o Benfica' deixou uma mensagem nas redes sociais onde diz esperar que, depois de ter sido acusado no âmbito do processo 'Saco Azul, o atual administrador da SAD deixe os encarnados."Agora que foi acusado, espero que Domingos Soares de Oliveira abandone finalmente o Benfica e deixe de contribuir para denegrir o nome do nosso clube, tal como aconteceu com os restantes 2 membros da pandilha", escreveu Benitez no Twitter.