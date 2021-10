Francisco Benitez quer melhorar a Luz: «Temos de substituir os painéis, que são do tempo pré-histórico»

Em entrevista à BTV, Francisco Benitez reforçou a vontade melhorar as infraestruturas do Benfica, nomeadamente no Estádio da Luz. Por outro lado, o candidato à presidência das águias revelou ter um plano traçado para fazer uma parceria com o Metro de Lisboa.





"Queremos voltar a ter o peão. Aí podíamos aumentar de forma significativa a lotação. Ainda não fizemos as contas ao certo, mas é uma possibilidade. Temos de substituir os painéis, que são do tempo pré-histórico. E temos de criar um estádio mais virtual. há uma série de ideias que podemos adoptar para melhorar no conforto do estádio, criando infraestuturas que sejam rentáveis para o Benfica. Nos pavilhões, queremos renovar os painéis e transformar os espaços interiores. Nos pavilhões, não será necessário aumentar a lotação dos pavilhões. Também queremos melhorar o exterior do estádio", começou por dizer."O Estádio da Luz está num enclave entre duas vias rápidas. Isso devia ser alterado com a Câmara Municipal. Temos de dar conforto aos sócios, para deixarem os carros do outro lado e atravessarem com calma. Muitas vezes tenho de atravessar o túnel. Criar uma passagem aérea seria fácil. E apostar em outras coisas que tragam mais receitas para o Benfica e, acima de tudo, dar mais conforto aos sócios. Alterar portas para ter nome das grandes glórias é outra ideia, mas isso são pormenores e são fáceis de implementar."Quanto ao naming do estádio... "Isso é diferente. Nunca poderá ser uma decisão tomada por qualquer direção. Não tem legitimidade para isso. A alteração de símbolos tem de ser em AG dos sócios, não com 100 ou 200 pessoas, mas convocada com capacidade de atrair gente. E aí os sócios dizerem expressamente, poderem tomar uma decisão pesada como é mudar o naming do Estádio da Luz, que é um símbolo do Benfica. Só com um acordo maciço dos sócios".Em relação ao Metro de Lisboa, o candidato à presidência das águias lançou a sua ideia. "O Metro de Lisboa está a expandir a linha amarela, por isso, queremos criar uma galeria subterrânea, que pode ter lojas, restaurantes, entre uma estação de metro nova e o complexo do Benfica, que permitirá gerir melhor o parque de estacionamento do estádio, que muitas vezes não é utilizado. Dará comodidade aos sócios e pode trazer mais receitas".