Francisco Benitez: «Regresso do ciclismo é uma missão, faz parte do nosso emblema»

Tal como Rui Costa, também Francisco Benitez assume a vontade de devolver o ciclismo ao Benfica. O candidato à presidência das águias referiu ainda querer recuperar a hegemonia nas modalidades e apontou aquilo que pretende mudar, ainda que assuma que o trabalho está a ser bem feito por Fernando Tavares.





"Nas modalidades tem-se trabalhado muito bem. O vice-presidente Fernando Tavares tem feito um grande trabalho e há que reconhecê-lo. Mas queremos fazer com que o que é bom seja ainda melhor. Criar um diretor geral para as modalidades, para ser quem as pensa no seu conjunto. Que crie sinergias entre as modalidades. Depois ter ‘team managers’ para cada modalidade. Mudar os que já existem? Tudo tem de ser feito com planos. Não é tomar decisões vendo para onde o vento vai. Vamos fazer um plano estratégico e o diretor geral está identificado e vai ajudar-nos. Para voltarmos a ter a hegemonia nas modalidades que temos perdido nos últimos anos", disse, optando depois por não revelar os nomes em causa: "São profissionais. Trabalham nestas áreas. Tudo isso será apresentado aos sócios no dia 10."Benitez explicou ainda a necessidade de se encontrar um patrocinador único para as modalidades. "Fácil nunca é nada. Temos gente com muita experiência ao nível do marketing. Vai ser um grande desafio encontrá-lo mas é possível. Temos de ter a capacidade de oferecer-lhe mais visibilidade do que ser patrocinador de uma única modalidade. Tentar que na BTV passem jogos em canal aberto, para estimular. Passar a encher os pavilhões, que é uma matéria na qual o Benfica não tem trabalhado bem. Eu quando era novo vinha com o meu pai ver jogos. Vínhamos de manhã, víamos uma série de modalidades, almoçávamos, víamos o futebol e depois ainda víamos mais. No estádio diziam ‘não vão embora porque vai haver hóquei ou basquetebol’. Isso hoje não existe e deve ser estimulado. Que os adeptos venham mais vezes apoiar aos pavilhões. E isso vai ajudar patrocinador a ter visibilidade maior. Quando há apoio maciço nota-se a diferença. Ainda recentemente no andebol, no feito histórico da Liga dos Campeões, notou-se isso. Eu estava lá e comprovei isso."A finalizar, o regresso do râguebi e do ciclismo. "O râguebi pode ser jogado em sintético. É algo fácil de adaptar. É totalmente diferente jogar na Luz ou noutro local em Lisboa. O râguebi era uma modalidade fortíssima no Benfica. De há 20 anos para cá, é um calvário. O regresso do ciclismo é uma missão, faz parte do nosso emblema, vamos ter que o trazer de novo, de uma maneira ou de outra. Aproxima o Benfica dos sócios. Gostam de ver passar a equipa de ciclismo. É uma modalidade cara, mas vamos ter capacidade para negociar com parceiros para encontrar forma de criar equipa"