Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Francisco Benitez: «Rui Costa é um símbolo do Vieirismo» Candidato do movimento ‘Servir o Benfica’ atira-se ao adversário, que critica por nunca se ter demarcado do anterior presidente





• Foto: VITOR CHI