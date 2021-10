Francisco Benitez: «Se perder a maioria da SAD deixa de ser o Benfica»

Em entrevista à BTV, Francisco Benitez defendeu que o Benfica deve manter a maioria na SAD, até porque no seu entender se isso deixar de suceder o clube deixa de ser aquilo que é. O candidato à liderança das águias abordou ainda o papel dos sócios no clube.





"Isso é para mim é um ponto de honra. Se perder essa maioria deixa de ser o Benfica. Os sócios têm de comandar o Benfica. Se houvesse a mais pequena hipótese de perder isso automaticamente me demitiria", começou por dizer, falando depois da possível entrada de um investidor externo. "Um presidente deve estar sempre aberto a falar. Desde os sócios a investidores, mas perceber exatamente o que querem. Se há amor e querem ajudar ou querem especular com o Benfica. Perceber e depois tomar decisões em conformidade".Em relação à limitação dos mandatos, Benitez tem a sua ideia definida. "Para mim dois mandatos de 4 anos são mais do que suficientes. Em 8 anos, conseguiríamos implementar um plano estratégico para que consigamos executar as nossas ideias. Esses anos seriam divididos e sem preparação, execução e depois preparar o mandato para quem venha a seguir. Deve avançar dentro dos 100 primeiros dias. Vai avançar em paralelo com a auditoria forense. A revisão de estatutos é um processo longo, há várias etapas. Começa por haver uma conversa com sócios sobre qual o sentido que queremos dar aos estatutos."Por outro lado, o candidato à liderança das águias explicou o que pretende para a sua administração da SAD. "A proposta para a estrutura do futebol passa por redefinir os administradores da SAD. É necessário ter lá gente que percebe de futebol. Depois, teremos um diretor-desportivo que terá ligação com a equipa e a direção. Teremos ainda um team manager e um diretor de scouting, que é que tem faltado e é muito importante."Quanto a nomes... fica para dia 10. "São pessoas já estão comprometidas com a candidatura, verdadeiros profissionais do futebol. Queremos mudar a composição da SAD. Temos tido gestores da área financeira e um administrador que percebe de futebol. Queremos alterar isso. Queremos ter mais gente a perceber de futebol, com provas dadas e ser benfiquista. Provas dadas não é só perceber de futebol, é alguém que já trouxe clubes da segunda até à Europa, alguém que terminou carreira de futebolista e que fez curso e tem uma boa função de própria economia. Gente que conhece o futebol, mas que pode dar mais valia na gestão. Não vou dar nomes. Vou informar no dia 10 depois de ganharmos os nomes das pessoas que estão identificadas, que nos ajudaram e estão connosco desde o início".