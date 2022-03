Francisco Benitez: «Soares de Oliveira não foi nomeado pelos benfiquistas mas imposto»

DSO, que não respeita o dinheiro dos Benfiquistas, que é sportinguista e arguido, vai passar a dirigir a SAD. Não foi nomeado pelos Benfiquistas mas imposto por aqueles que hoje anunciam ao mundo que RC não tem capacidade para dirigir os destinos da SAD. — Francisco Benitez (@F_Benitez) March 18, 2022

Francisco Benitez, candidato derrotado por Rui Costa nas últimas eleições do Benfica, criticou a decisão da SAD encarnada em atribuir a liderança partilhada da Comissão Executiva da Sociedade a Rui Costa e Domingos Soares de Oliveira , considerando que a escolha do gestor não passou pelo crivo dos sócios e adeptos."DSO, que não respeita o dinheiro dos Benfiquistas, que é sportinguista e arguido, vai passar a dirigir a SAD. Não foi nomeado pelos Benfiquistas mas imposto por aqueles que hoje anunciam ao mundo que RC não tem capacidade para dirigir os destinos da SAD", afirmou Benitez no Twitter.Recorde-se que, de acordo com comunicado enviado hoje à CMVM, a Comissão Executiva vai ser presidida por duas pessoas: Rui Costa e Domingos Soares de Oliveira, ambos Co-CEO. O primeiro fica com o futebol e o segundo com a gestão económica.