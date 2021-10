Francisco Benitez: «Vieira vai votar? Acho muito bem que o faça e leve mais sócios»

Francisco Benitez referiu que um bom resultado nas eleições seria "o Benfica encontrar um novo rumo". À margem do jantar de encerramento da campanha, o candidato da Lista B falou de três projetos que pretende implementar nos primeiros 100 dias e comentou ainda a presença de Luís Filipe Vieira, que prometeu que estará amanhã na Luz para votar.





"Vivemos em momentos de grande benfiquismo como o temos feito durante o ano. Sempre com grandes benfiquistas à volta. É mais um momento como temos vários.""Seria o Benfica encontrar um novo rumo, com mais transparência, mais democracia e mais ambição desportiva. Se este rumo for encontrado para o Benfica, para nós é um excelente resultado.""Temos previsto o que vamos implementar nos primeiros 100 dias de mandato. Em vez de dar uma proposta, vou dizer três propostas. A primeira é uma auditoria forense a todo o grupo Benfica para perceber a extensão dos danos que as últimas direções provocaram no Benfica. A segunda medida é avançar já com o processo de revisão dos estatutos. Os estatutos que o Benfica tem hoje em dia são perfeitamente antidemocráticos. Em terceiro, queremos traçar um plano estratégico para o futebol de forma a acabar com este entreposto de jogadores. Eles compram-se não para ganhar mas para vender. Espero que possamos apostar na nossa formação.""Vejo bem que todos os sócios do Benfica se dirijam às assembleias de votos e façamos amanhã um grande dia de benfiquismo. É a primeira vez em muito tempo que não havia uma assembleia eleitoral de eleições a um sábado. As pessoas não têm de se preocupar em sair dos seus empregos para ir votar. É um dia muito importante para que os benfiquistas possam ir votar. O benfiquismo não é só ir aos jogos, ir votar também faz parte. Se Vieira o vai fazer como sócio do Benfica, acho muito bem que o faça e leve mais sócios. Quanto mais sócios estiverem lá, mais forte e pujante será o nosso Benfica."