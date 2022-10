Francisco Costa assina contrato com o Benfica aos 14 anos: «Daqui a 10 anos quero estar a jogar na equipa principal»

Francisco Costa assina um contrato de formação com o Benfica aos 14 anos e deixou um desejo para um futuro não tão próximo. "Daqui a 10 anos quero estar a jogar na equipa principal", frisou em declarações à BTV.O médio português figura no clube pela quarta temporada e identifica-se com um reforço de Roger Schmidt. "O meu jogador favorito é o Enzo, é muito inteligente e tem uma grande qualidade no passe", vincou o jovem jogador.Francisco Costa chegou ao Benfica em 2019, proveniente do Arrentela, e atua agora no escalão de iniciados.