Francisco Domingues renova contrato com o Benfica: «Já sou da casa»

Francisco Domingues, de 20 anos, está na 12ª temporada de águia ao peito e esta quinta-feira viu a ligação ao Benfica ser prolongada, sem que a duração do novo vínculo tivesse sido revelada. O defesa português mostrou-se feliz por permanecer no emblema da Luz."É sempre bom. É um voto de confiança do cube. Tenho demonstrado o meu trabalho e espero demonstrá-lo muitos mais anos. Já são alguns anos, já sou da casa. São muitos momentos. Quero dar tudo por esta camisola e honrar o clube", frisou à BTV.Esta temporada, Domingues conta 7 jogos na equipa B e um nos sub-23.