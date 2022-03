Francisco Neto assina contrato de formação: «Um jogador à Benfica tem de dar tudo em campo»

O Benfica anunciou esta quinta-feira ter rubricado um contrato de formação com Francisco Neto, jovem jogador que vai na oitava temporada de águia ao peito. O extremo, de 15 anos, espera "estar na primeira equipa do Benfica daqui por 10 anos" e revelou também que o jogador favorito da formação de Nélson Veríssimo é Everton."Um jogador à Benfica tem de ter garra, dedicação e dar tudo em campo", frisou durante a apresentação na assinatura do vínculo.Neto, que jogou sempre no Benfica, já atuou no escalão de juvenis.