Francisco Neto assina contrato profissional com o Benfica

Francisco Neto, extremo de apenas 16 anos, assinou esta sexta-feira um contrato profissional com o Benfica, clube que representa desde 2013/14. "É um grande orgulho cumprir um sonho que tinha desde que vim para o Benfica com sete anos. Tenho progredido e evoluído muito", disse o jovem jogador, em declarações aos canais oficiais do clube.Francisco Neto cumpre atualmente a 10.ª temporada de águia ao peito, somando já 11 golos em 20 jogos realizados pelos Juvenis e três internacionalizações pelos sub-17 de Portugal.