Franco Armani expressa desejo: «Oxalá Deus queira ter Otamendi no River Plate»

Franco Armani, guarda-redes do River Plate, expressou o desejo de contar com Otamendi no clube de Buenos Aires e garantiu que o plantel irá recebê-lo com agrado."Oxalá Deus queira ter Otamendi no River. Iremos recebê-lo de braços abertos", confessou o guardião, que foi campeão Mundial pela Argentina em conjunto com Otamendi, apesar de não ter participado em qualquer encontro.O emblema da Argentina já tornou público o interesse no defesa, que termina contrato com o Benfica no verão. Aliás, o presidente do River, Jorge Brito, reforçou no sábado que tem intenções de avançar para a contratação do central. "É um jogador muito importante para o Benfica. Quando chegar o momento certo, faremos todos os esforços", disse.Ontem, em conferência de imprensa, Roger Schmidt também falou do capitão das águias, desejando que o jogador renove. "O Nico é o nosso capitão, um líder. Tem feito uma temporada excelente. É um jogador com muita experiência e toda a gente sabe que ele gosta muito de jogar no Benfica. Espero que ele fique, é um jogador de topo", manifestou.