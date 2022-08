Franculino Djú beijou o 10 de Chalana após marcar pelos Sub-23

Franculino Djú bisou ontem na vitória da equipa sub-23 diante do Estoril e não esqueceu Fernando Chalana. Após ter marcado o segundo golo, o avançado fez questão de ir ao banco de suplentes buscar uma camisola com o número 10 – habitualmente utilizado pela antiga glória das águias –, para levantá-la para os adeptos e beijá-la. Essa foi a camisola que Diogo Prioste, capitão da equipa sub-23, segurava quando entrou em campo, assim como durante o minuto de antes do início do jogo da Liga Revelação, que as águias venceram. As equipa sub-23 e B (esta com o Tondela) atuaram com fumos negros.