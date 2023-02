Franculino Djú deixa Benfica e ruma ao Midtjylland

Franculino Djú foi oficializado esta quinta-feira como jogador do Midtjylland, clube dinamarquês que irá defrontar o Sporting no playoff da Liga Europa. O avançado, que na presente temporada tinha apontado 13 golos em 11 jogos na equipa Sub-23 e outros dois em seis encontros ao serviço dos juniores, quebrou o vínculo com as águias, com quem estava a resistir renovar.Devido a este diferendo, o jovem, de 18 anos, estava já sem competir desde novembro, quando bisou na derrota com a equipa Sub-23 do Sporting. Chega agora ao fim a passagem do goleador guineense pelas águias, onde esteve apenas três épocas e meia. Franculino Djú chegou ao emblema da Luz na época 2019/20, depois de ter iniciado o percurso no futebol português pelo Olivais e Moscavide. Em agosto de 2020 tinha assinado um contrato profissional, válido por três temporadas, mas agora despede-se para rumar à Dinamarca.