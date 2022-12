Freddy Adu saiu do Benfica para ter mais "estabilidade": «Revelou-se a decisão errada»

Freddy Adu garantiu que "tecnicamente" ainda não se retirou, aos 33 anos, depois de uma carreira onde prometeu muito mas em que passou ao lado do que prometera, ainda adolescente. O internacional norte-americano recordou a transferência para o Benfica em 2007 e falou de "arrependimento"."Tive três treinadores no meu primeiro ano. Foi um pouco demais. Pensei que seria melhor sair para jogar por uma equipa diferente, esperando que isso me desse mais estabilidade, mas revelou-se a decisão errada. Foi o meu grande arrependimento. Não era maduro o suficiente para lidar com as distrações no período em que passei no Monaco. Ao invés, o meu futebol sofreu muito. Esse foi, basicamente, o início dos restantes empréstimos a equipas diferentes", frisou em entrevista ao portal 'Sport Bible'.O esquerdino recordou que quando aterrou na Luz se sentia melhor do que Ángel Dí María. "O que é de loucos é que, na minha primeira época, jogava melhor do que Di María", considerou Adu.O dianteiro norte-americano lamentou que o quisessem recrutar não por razões desportivas, reportando-se aos primeiros anos da carreira. "Todas aquelas equipas que me queriam... Só queriam para o espetáculo. Tenho de ser honesto. A maioria parecia que era só apenas para: 'Hey, vamos buscar o Freddy para ganhar alguma publicidade e atrair atenções para a nossa equipa'. Eles nunca tinha intenção de ficar comigo durante muito tempo", explicou.Em Portugal, além do Benfica, Adu representou também o Belenenses, por empréstimo das águias.