Freddy Adu só se arrepende de uma decisão: «Não devia ter saído do Benfica»

Freddy Adu voltou a falar da sua carreira e do facto de não ter atingido o nível que se esperava. Olhando para os primeiro anos de carreira, nomeadamente a passagem pelo Benfica, o norte-americano assume que apenas mudava um ponto da sua vida: deixar as águias em 2008 para atuar por empréstimo no Monaco."A única coisa que teria feito de diferente foi deixar o Benfica para ir por empréstimo para o Monaco. Isso iniciou uma espécie de bola de neve, que me fez ir de empréstimo em empréstimo. Não fui paciente o suficiente para ficar no Benfica. Pelo contrário, um tipo como o Di María, que estava comigo no Benfica, decidiu ficar. Um novo treinador chegou, ele jogou e, do nada, acabou no Real Madrid", lembrou o norte-americano, de 33 anos, em conversa com o programa Golazo, da CBS Sports."Eu fui para o Monaco, havia uma luta de poder entre o treinador e o presidente. O presidente queria-me, o treinador achou que não estava preparado. Não joguei. Depois disso foi uma bola de neve. Não vou culpar ninguém, porque fui eu quem tomou essa decisão. Não teria ido para o Monaco se voltasse atrás", confessou.Na mesma conversa, Adu lembrou que, enquanto jovem, fez coisas que não devia e que não cuidou do seu corpo como era suposto. "Eu entrava em lugares onde adolescentes como eu não deviam entrar. Todos os meus amigos eram mais velhos. Íamos para todos os bares. Esse tipo de coisas. Divertia-me nisso, ao invés de me focar nos detalhes, como o descanso, dieta, alongamentos, tratar do corpo. Não fiz nada disso", lamentou.