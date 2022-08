Fredrik Aursnes despede-se do Feyenoord: «Não esperava sair ao fim de uma época»

O médio Fredrik Aursnes foi esta quarta-feira apresentado como o mais recente reforço do Benfica. O ex-Feyenoord assinou até junho de 2027 e revelou que não esperava deixar os holandeses apenas uma época depois de ter assinado contrato, em 2021, deixando, então, para trás uma passagem de seis anos no Molde."O Feyenoord marcou-me muito em pouco tempo. Quando cheguei aqui há um ano, não esperava sair ao fim de uma temporada. Foi um período especial por vários motivos. Para começar, pela nossa forma de jogar, que me agrada muito e com a qual me diverti muito. Mas especialmente por causa de nossas conquistas únicas na Europa, das as pessoas com quem trabalhei diariamente e, por último, mas não menos importante, os fiéis adeptos do Feyenoord. Sou grato ao clube e a Frank Arnesen em particular, pela confiança depositada em mim. Também gostaria de agradecer a todos que contribuíram para as belas e duradouras memórias que levo comigo de Roterdão. Desejo tudo de bom ao Feyenoord", frisou o agora jogador do Benfica em declarações ao site do antigo clube.Em 2021/22, Aursnes cumpriu 50 jogos oficiais e apontou um golo, fazendo ainda quatro assistências.