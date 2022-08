Aursnes conta como reagiu ao interesse do Benfica e fala do posicionamento em campo: «Sou jogador de equilíbrios»

«Quão bom é este homem»: Feyenoord mostra ao Benfica esta compilação de jogadas de Aursnes «Quão bom é este homem»: Feyenoord mostra ao Benfica esta compilação de jogadas de Aursnes

O jogador, de 26 anos, assistiu ao jogo com Dínamo Kiev no estádio e ficou rendido. "É incrível. O Estádio da Luz é incrível e os adeptos são espetaculares. O jogo também foi bom e acho que a equipa jogou muito bem. Estou ansioso por começar", vincou.Sobre Roger Schmidt, Aursnes garantiu estar expectante para estar às ordens do técnico. "Quero muito trabalhar com ele. Joguei contra ele duas vezes a época passada porque era treinador do PSV e tive uma boa conversa com ele. Quando soube do interesse do Benfica nunca tive dúvidas. Queria muito vir para o Benfica e agora, finalmente, estou cá", declarou.O internacional norueguês que se destacou no Molde deu conta que "pode fazer a posição 6 e 8". "No Feyenoord jogava mais como 6 mas sinto-me à vontade para fazer as duas posições. Gosto de fazer várias coisas e acho que sou um jogador de equilíbrios. Gosto de ajudar a equipa, trabalho muito e também gosto de assistir o ataque. Também gosto de participar em jogadas de ataque", reiterou.Aos benfiquistas, promete "dar o melhor". "Sempre a 100 por cento e acho que é o mais importante", afirmou.