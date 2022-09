Fredrik Aursnes: «Estou a trabalhar para ser titular»

Fredrik Aursnes foi um dos reforços do Benfica esta temporada, chegando à Luz a troco de 13 milhões de euros, mais 2M€ por objetivos, ao cabo de apenas uma temporada ao serviço do Feyenoord. A primeira impressão do internacional norueguês de águia ao peito é positiva."O Benfica é um clube muito simpático e tenho sido bem recebido. Tem sido um bom começo", começou por garantir à televisão NTB.Aursnes, de 26 anos, foi lançado de início pela primeira vez diante do Marítimo e assumiu que é para isso que luta diariamente."Estou a trabalhar para ser titular e veremos o que acontece. Há bons jogadores no Benfica. Só tenho que trabalhar arduamente e ser perseverante. Espero jogar o máximo de tempo possível", acrescentou, recordando a estadia na Holanda."Só tenho boas lembranças do Feyenoord e da cultura de lá. Estou feliz por a ter experimentado, mas talvez haja uma base de apoio um pouco maior em Portugal. É extremamente único o que estou a experimentar lá também. Foi muito divertido começar outra vez", explicou Aursnes, que conta seis presenças oficiais em jogos pelo Benfica.