Fredrik Aursnes já está inscrito na Liga

Na conferência de antevisão ao encontro entre Benfica e Boavista, a disputar-se sábado (18 horas) no Bessa, Roger Schmidt afirmou que não sabia se a Liga já havia dado 'luz verde' à inscrição do mais recente reforço das águias Fredrik Aursnes, que vestirá a camisola 8. Todavia, por esta altura, o norueguês já se encontra registado como jogador do Benfica.Na última atualização de inscrições da Liga surge o nome do jogador, de 26 anos, que assinou um contrato com os encarnados válido até 2027, mas este só poderá ser utilizado no encontro com os axadrezados se a inscrição tiver dado entrada antes das 12h00 de hoje.