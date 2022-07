há 2 horas 17:41

Benfica faz o terceiro particular

Boa tarde! O Benfica disputa ao início da noite (20h15) o seu terceiro particular nesta pré-época, diante do Fulham de Marco Silva, no Estádio Algarve, para o Torneio do Algarve. Depois dos triunfos diante de Reading (2-0) e Nice (3-0), as águias voltam a entrar em ação. Siga aqui tudo em direto.