Fundação Benfica envia mil mantas térmicas para apoio às vítimas dos sismos na Turquia e na Síria

O Benfica anunciou esta quarta-feira, em comunicado, que a Fundação Benfica vai apoiar as vítimas dos sismos na Turquia e na Síria , enviando mil mantas térmicas como resposta ao apelo da embaixada turca em Lisboa."Perante as devastadoras e trágicas consequências dos terramotos ocorridos nos últimos dias na Turquia e na Síria, a Fundação Benfica manifesta a sua solidariedade e procederá ao envio de 1000 mantas térmicas para apoio às vítimas, dando assim resposta imediata ao apelo lançado pela embaixada turca em Lisboa. A Fundação Benfica atua de forma coordenada com as entidades oficiais e em linha com as necessidades no terreno, mobilizando-se à semelhança do que aconteceu noutras catástrofes naturais", pode ler-se em comunicado no site oficial das águias.