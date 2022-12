Fundação Benfica quer combater abandono escolar

A Fundação Benfica assinou ontem um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa com vista à execução de vários projetos, entre eles o "Para ti se não faltares!", que visa combater o absentismo e o abandono escolar de crianças e jovens.Numa cerimónia que contou com a presença de Rui Costa e o presidente da Fundação, Carlos Moia, o clube da Luz comprometeu-se, juntamente, com a Santa Casa, a trabalhar na dinamização do envelhecimento ativo. Em declarações à BTV, Carlos Moia assinalou a importância das duas entidades terem retomado "uma parceria de há longo tempo", que, "infelizmente, tinha sido interrompida".