Fundação Benfica recebe Prémio de Responsabilidade Social do mês de março

A Fundação Benfica venceu o Prémio de Responsabilidade Social, referente ao mês de março, com a iniciativa 'Juntos pela Ucrânia', que providenciou vários apoios ao povo ucraniano que se encontra em situação de escassez de bens de primeira necessidade devido ao conflito armado com as tropas russas no seu país.

"É muito importante para o desporto português que as Fundações proliferem por este país, pois o desporto congrega, agrega e é um grande veículo para ajudar as pessoas que precisam", disse Carlos Moia, presidente executivo da Fundação Benfica, em declarações citadas no sítio oficial da Liga Portugal na Internet.

A iniciativa benfiquista juntou cerca de 100 toneladas de produtos essenciais e prioritários para a população ucraniana.