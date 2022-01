Futuro reforço do Benfica testa positivo à Covid-19 e adia viagem para Portugal

Tiago Coser está infetado com Covid-19, o que vai atrasar a viagem para Portugal, a qual estava prevista acontecer nos próximos dias. A informação foi veiculada pela Chapecoense, dando conta que o jogador foi testado para poder representar a equipa no arranque do Campeonato Catarinense, o que não irá acontecer."Por ainda não possuir o esquema vacinal completo, o zagueiro Tiago Coser precisou realizar o exame de Covid-19 às vésperas da estreia no Campeonato Catarinense e acabou testando positivo. O atleta está totalmente assintomático, mas não poderá ser relacionado para as partidas iniciais da competição", pode ler-se na nota divulgada pelo clube brasileiro.Recorde-se que, tal comojá deu conta, Tiago Coser tem tudo acertado para ser reforço do Benfica e só estava à espera que cumprisse os 18 anos - o que aconteceu no dia 16 - para viajar para Portugal. A viagem estava prevista para o fim-de-semana, mas agora terá de ser reagendada até ao jogador ter alta.