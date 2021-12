Gabigol lembra passagem pelo Benfica: «Não joguei, mas entendia. Era uma equipa supercampeã»

Gabigol lembrou esta sexta-feira, no podcast brasileiro 'Podpah', a sua passagem pelo Benfica, numa conversa na qual assumiu que, ao contrário do que havia sucedido no Inter Milão, onde não entendia por que não jogava, na Luz percebia perfeitamente por que não era opção para Rui Vitória."Tinha 18 anos, precisava de jogar. Aí surgiu o Benfica. 'Ofereçam-me qualquer lugar, menos o Inter. Quero ir para o Benfica'. Queria jogar, ter minutos. Aí não tive, mas já conseguia entender, que era algo diferente. Era uma equipa supercampeã, tinha o Jonas, tinha muitos que eram ídolos. Mas foi onde aprendi mais, onde conheci mais gente. Depois disso, tomei a decisão certa para voltar ao Brasil. Fiquei meia temporada no Benfica. Aconteceu a mesma coisa [que no Inter]. Joguei, mas joguei pouco. Sentia-me bem e foi quando disse que tinha de voltar ao Brasil. Pensei 'Se eu voltar, no mínimo, sou o artilheiro do Brasileirão’", lembrou o avançado, que atualmente representa o Flamengo, e que atuou nas águias na primeira metade da época 2017/18.