Gabriel ausente dos trabalhos da equipa B

Relegado à equipa secundária dos encarnados, Gabriel não esteve ontem no Seixal. O grupo orientado por Luís Castro defrontou o Vilafranquense, mas o médio nem tão-pouco se apresentou, contrariamente a Taarabt, que ainda que não tenha jogado, esteve a trabalhar no Benfica Campus. O brasileiro, de 28 anos, esteve na última campanha cedido ao Al-Gharafa e continua a não fazer parte dos planos do Benfica, pelo que foi dispensado por Roger Schmidt e juntou-se aos ‘bês’ de maneira a manter o ritmo. Gabriel já foi sondado, neste mercado de transferências, por Botafogo e também por emblemas da Turquia e ainda do Qatar.