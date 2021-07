Gabriel e Jota treinam à margem do grupo

Gabriel e Jota já estão a treinar parcialmente à margem da equipa principal. Os dois jogadores só realizam a parte da componente física com os colegas, sendo que, na parte estratégica e de jogo já treinam separados do grupo.





Nessa medida, tanto o médio como o avançado devem ficar de fora do particular desta sexta-feira, frente ao Casa Pia, no Seixal. Ambos não fazem parte das contas de Jorge Jesus, pelo que o Benfica deverá continuar a tentar colocá-los noutros clubes.Gabriel, recorde-se, até começou a época passada com preponderância, mas veio a perder espaço. Já Jota esteve emprestado ao Valladolid.