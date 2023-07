Gabriela Rodrigues Martins renuncia a cargo na administração da SAD no Benfica

Gabriela Rodrigues Martins renunciou ao cargo de vogal do Conselho de Administração da Benfica SAD, informaram as águias em comunicado enviado à CMVM.

A dvogada - licenciada pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa e com pós-graduação de direito comercial e direito tributário pela PUC de São Paulo - desempenhava funções desde dezembro de 2021.





"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea a) do artigo 6.º, n.º 1 do Regulamento da CMVM n.º 1/2023, que a sua administradora não executiva Maria Gabriela Rodrigues Martins da Camara Pestana apresentou, em 30 de junho de 2023, renúncia ao cargo de vogal do Conselho de Administração da Benfica SAD. Esta renúncia produz efeitos nos termos previstos na lei."