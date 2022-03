Gaitán: «Voltar ao Benfica? A dada altura teria gostado... hoje já passou»

Nico Gaitán envergou a camisola do Benfica entre 2010 e 2016. Agora, ao serviço do Paços de Ferreira, analisou os tempos na Luz que classificou como felizes.

"Eu passei muitos anos no Benfica, fui muito feliz, mas também porque ganhei. Estivem em equipas com muita gente que gostava de ganhar e que fazia tudo por isso. Tive a sorte de estar naquelas equipas e contribuir com o ‘meu grão de areia’ [para o sucesso]", reiterou à RTP o internacional argentino, que foi ainda instado sobre teria gostado de voltar aos encarnados depois do adeus."Claro que sim! A dada altura, sim. Acho que hoje aquela fase já passou", vincou o esquerdino, de 34 anos, que também já alinhou no Sp. Braga em Portugal.O novo clube foi uma escolha acertada. "Estou muito feliz no Paços, acho que fiz a escolha correta. Estou num clube que está em crescimento e está sempre certinho. Já me tinham falado muito bem do P. Ferreira", vincou Gaitán.