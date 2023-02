Gala do 119.º aniversário do Benfica, em direto

há 1 horas 18:13

Todos os nomeados nas diversas categorias

Atleta de alta competição



Pedro Pablo Pichardo (atletismo)

Fernando Pimenta (canoagem)

Bárbara Timo (judo)

Pablo Álvarez (hóquei em patins)

Aaron Broussard (basquetebol)

Rapha (voleibol)

Marlene Sousa (hóquei em patins feminino)

Raphaella Monteiro (basquetebol feminino)

Inês Fernandes (futsal feminino)

Viktoriya Borshchenko (andebol feminino)

Sergey Hernández (andebol)



Treinador do ano



Luís Castro (futebol formação)

Chema Rodríguez (andebol)

Marcel Matz (voleibol)

Paulo Almeida (hóquei em patins feminino)

João Alexandre Florêncio (andebol feminino)

Eugénio Rodrigues (basquetebol feminino)

Norberto Alves (basquetebol)

Filipa Patão (futebol feminino)



Futebolista feminino do ano



Ana Vitória

Pauleta

Cloé Lacasse

Francisca Nazareth

Carole Costa

Catarina Amado



Futebolista masculino do ano



Otamendi

Grimaldo

Gonçalo Ramos

Rafa