Galatasaray devolve Seferovic ao Benfica

Fim da linha para Haris Seferovic no Galatasaray, clube ao qual estava emprestado pelo Benfica até final da época. O avançado suíço, que se encontra no Mundial'2022, já não volta ao emblema turco e a partir de janeiro irá ter de procurar um novo clube para continuar carreira (será devolvido ao Benfica, mas não ficará na Luz). A informação foi avançada pelo jornal turco 'Fotomaç' esta sexta-feira e entretanto já foi confirmada porNa base da decisão está a falta de rendimento do avançado suíço, que também não estará feliz com a sua situação no clube, já que apenas disputou 10 encontros na primeira metade da temporada, seis deles como titular (marcou dois golos nesse período).O próprio técnico Okan Buruk tinha falado da situação do avançado na semana passada, assumindo na altura que pretendia manter o jogador. "Quero continuar com todos os meus jogadores, incluindo o Seferovic. Às vezes os jogadores estão insatisfeitos. Se no período de transferências chegar a um pedido para sair, aí teremos de decidir", disse o treinador.Lembre-se que o Galatasaray pagou no verão 1 milhão de euros pelo empréstimo do avançado suíço ao Benfica, tendo na altura ficado com uma opção de compra no valor de 2,5 milhões de euros.