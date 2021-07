Galatasaray negoceia Gedson

O Galatasaray não desiste de Gedson. O presidente do clube turco garantiu que existem negociações pelo internacional português, de 22 anos, que na última temporada esteve, precisamente, cedido ao emblema de Istambul.

“As negociações continuam pelo jogador. Continuamos a tentar um acordo à luz da estrutura financeira do Galatasaray”, frisou Burak Elmas, que assumiu a proposta do rival Besiktas, tal como Record noticiou. As águias negras ofereceram 7,5 milhões de euros por metade do passe do médio formado no Seixal.

“Estamos em conversações com o jogador e com o Benfica. O nosso treinador [Fatih Terim] tem boas relações com o novo presidente [Rui Costa]. Um grande clube fez uma alta proposta formal pelo Gedson, que pensamos que o Galatasaray não poderá pagar. Tentamos que os dois clubes fiquem a ganhar”, acrescentou Elmas. *