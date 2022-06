Galatasaray pensa em João Mário

Os turcos do Galatasaray estão no mercado em busca de reforços para o meio-campo, tendo sido veiculado ontem à noite que João Mário é um dos nomes em cima da mesa do técnico, Okan Buruk. O internacional português, de 29 anos, tem contrato com os encarnados até 2026 e é desejado pelo ‘Gala’ que pretende voltar a sagrar-se campeão (algo que já não consegue desde a época 2018/19). O presidente dos turcos, Cenk Ergün, deve reunir-se em breve com responsáveis das águias de forma a discutir os termos do negócio e verificar se o mesmo tem possibilidade deavançar.