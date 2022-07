Gallardo diz que futuro de Enzo Fernández "não está claro"

Com a eliminação do River Plate da Taça Libertadores 'aos pés' do Vélez Sarsfield, o médio Enzo Fernández ficou com as portas abertas para deixar Buenos Aires e viajar até Lisboa para reforçar o Benfica antes do arranque da nova época desportiva. Contudo, em declarações na conferência de imprensa no final do encontro desta quinta-feira, Marcelo Gallardo, treinador do River Plate, revelou que o futuro do médio não está totalmente definido, ao contrário do companheiro de equipa que hoje cumpriu o seu último jogo pelos millonarios."[Palavras para Julian Álvarez e Enzo Fernández, que cumpriu hoje, muito provavelmente, o último jogo pelo River antes de se mudar para o Benfica?] Bem, o caso de Enzo Fernández não está claro, não está claro. Vou falar sim do Julián porque para ele este foi o seu último jogo. Vou dizer-vos o mesmo que lhe disse pessoalmente e depois na presença dos seus companheiros. Para mim, é um motivo de orgulho enorme ter tido a oportunidade de treiná-lo, de ter partilhado estes anos de crescimento que ele teve e na sua evolução futebolística. Hoje vai para uma das maiores equipas do Mundo. Isso deixa-me muito feliz e é um motivo de orgulho para mim, que o vi crescer e trabalhado muito. Mostrou, não só a mim mas ao futebol argentino, que merece a oportunidade que está a ter e não tenho dúvidas de que vai ser um jogador de elite, aliás, já o é. É um grande rapaz, um grande profissional e desejo tudo de melhor para ele e para a sua família", atirou o técnico dos millonarios, sem adiantar mais nada sobre a situação do médio que tem acordo para rumar à Luz.