«Garanto-te que no Porto nunca eras detido»: Vieira revela conversa com Pinto da Costa

O 'Correio da Manhã' começa esta sexta-feira a divulgar em pré-publicação alguns excertos do livro "A verdade de Vieira", da autoria dos jornalistas João Moniz e Marta Martins Silva, obra que será publicada em finais de setembro. E, pela primeira amostra, o livro promete algumas revelações bombásticas nomeadamente com pormenores sobre a relação pessoal entre Luís Filipe Vieira e Pinto da Costa, antigo presidente do Benfica e o líder do FC Porto."Garanto-te que no Porto nunca eras detido", afirmou o dirigente dos dragões numa conversa mantida com Vieira, que agora revela mais detalhes.Eleito presidente das águias em novembro de 2003, o empresário foi detido a 7 de julho de 2021 e demitiu-se da liderança do clube e da SAD no dia 15 desse mês.