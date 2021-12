Taarabt e os adeptos do FC Porto envolveram-se num momento algo quente. Tudo começou quando atiraram uma garrafa ao marroquino quando este se preparava para bater um canto, garrafa essa que o benfiquista devolveu à procedência.Os adeptos não gostaram e os jogadores do FC Porto também não, com Taremi a demonstrar o seu desagrado com o médio das águias de forma veemente.