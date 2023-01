Gary Neville: «127 milhões de euros por Enzo Fernández? É um bom jogador, mas caramba...»

Are Chelsea paying €127m for Enzo Fernandez? That’s one hell of a price. A very good player but bloody hell! — Gary Neville (@GNev2) January 3, 2023

Gary Neville considerou, esta terça-feira, que os mais de 120 milhões de euros que o Chelsea estará prestes a pagar por Enzo Fernández , médio do Benfica, são excessivos. Nas redes sociais, o antigo internacional inglês considerou que o valor em questão é um "preço dos diabos", apesar de dizer que o argentino é "um jogador muito bom"."O Chelsea vai pagar 127 milhões de euros por Enzo Fernández? É um preço dos diabos! É um jogador muito bom, mas caramba!", pode ler-se no Twitter do ex-defesa.Instantes depois, Neville respondeu a um utilizador, que contestou: "Não te vi preocupado com o preço que Antony e Pogba custaram ao Manchester United...". "Concordo com o Antony. Ainda tem de fazer muito para justificar os 95 milhões de euros. Pogba chegou com vontade, portanto não são comparáveis", atirou o inglês.Recorde-se que Enzo Fernández, que regressou esta terça-feira ao Seixal depois de ter faltado ontem aos dois treinos do Benfica , foi campeão do Mundo pela Argentina no final de dezembro, para além de ter sido considerado o melhor jogador jovem do Mundial.