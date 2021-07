Gaspar Ramos e a suspensão de funções de Vieira: «Seria melhor a demissão pura e simples»

Gaspar Ramos, ex-dirigente do Benfica, mostrou-se agradado com o afastamento de Vieira do clube, mas considerou, em declarações à CMTV, que o presidente devia ter-se demitido.





"Acho que foi a atitude certa. Mas para clarificar melhor as coisas e facilitar a vida aos dirigentes que se mantêm em funções, seria melhor a demissão pura e simples", explicou."Neste momento o Benfica tem graves problemas, esta direção irá fazer uma gestão corrente, mas há problemas que têm de ser resolvidos. No plano desportivo temos de preparar as coisas e de ganhar as eliminatórias para podermos estar na Champions; no plano financeiro decorre o empréstimo obrigacionista e há que tomar decisões que são importantes. O presidente não está ativo, tem o mandato suspenso, a direção tem condições para poder gerir o clube, mas tem de começar ela própria a preparar as eleições porque esta situação não se pode manter. Há que avançar para eleições. E se o presidente não tomar outra atitude para facilitar esta situação, terão de ser estes membros a garantir que se possam realizar as eleições."