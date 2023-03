'Gazzetta dello Sport' coloca Roma de Mourinho na corrida por Grimaldo

A 'Gazzetta dello Sport' avança este domingo em Itália que a Roma, treinada por José Mourinho, está interessada em Grimaldo.O lateral esquerdo espanhol do Benfica termina contrato no final da época, ainda não renovou, e tem despertado a cobiça de alguns dos principais emblemas europeus.O diário cor de rosa conta que Tiago Pinto, que trabalhou no Benfica, é admirador das qualidades do futebolista espanhol.Em Itália falou-se também do interesse do Nápoles.