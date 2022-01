E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gedson Fernandes apresentou queixa na Comissão de Intermediários da FPF contra a MRP Positionumber, empresa que o representou durante várias épocas e com a qual cortou relações de forma unilateral. De acordo com o Público , em causa estará o facto da empresa liderada por Miguel Pinho ter representado, em simultâneo, tanto jogador como o Benfica, nos vários contratos que o médio assinou com o clube da Luz.