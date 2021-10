Gedson com síndrome gripal e Rodrigo Pinho com traumatismo na perna direita

Gedson e Rodrigo Pinho ficaram fora do encontro que o Benfica realiza hoje à noite, com o Trofense, para a Taça de Portugal. Os dois jogadores espreitavam uma oportunidade no onze, mas acabaram por ficar fora da convocatória divulgada hoje pelos encarnados. O médio foi acometido de uma síndrome gripal, ao passo que o avançado tem um traumatismo na perna direita.





Ao queapurou, o ex-jogador do Marítimo lesionou-se num treino durante a semana. O nosso jornal já tinha dado conta de que Rodrigo Pinho, de 30 anos, assustara. O avançado acabou por ficar fora do desafio, encontrando-se em observação pelo responsáveis clínicos do Benfica, para se perceber a gravidade do problema.Por sua vez, Diogo Gonçalves e Grimaldo ficaram fora do jogo, por opção de Jorge Jesus, ao que foi possível apurar.Rafa (a contas com uma dor num joelho, que motiviu a dispensa dos compromissos da Seleção Nacional) e Seferovic (ressentiu-se de lesão do solear) completam o boletim clínico.