Besiktas admite negociar Gedson a partir dos 20 milhões e Benfica está atento

Desde 2021 que Gedson Fernandes não é jogador do Benfica, mas o emblema da Luz continua atento ao seu futuro. É que o português, atualmente a representar o Besiktas, pode vir a ser vendido no próximo mercado, como admite o diretor-desportivo, e aí as águias chegar-se-ão à frente: têm direito a alguns milhões, já que detêm 50 por cento do passe."Ainda não recebemos qualquer proposta oficial pelo Gedson Fernandes. Se houver uma oferta superior a 20 milhões de euros iremos analisá-la. Queremos que ele continue connosco pelo menos mais um ano aqui. As nossas expectativas são elevadas em relação a ele", disse Ceyhun Kazanci, citado pelo 'Sporskor'.Gedson, que quando deixou os encarnados ainda rendeu seis milhões de euros, tem tido vários interessados. De Inglaterra a Itália, diversos clubes sondam o jogador, de 24 anos, que esta temporada tem sido uma peça importante no emblema turco. Soma cinco assistências em 34 partidas.