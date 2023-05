Gelson vê qualidade em Kamada: «É um grande jogador, um número 10 com grande qualidade»

Gelson Fernandes, antigo médio de Sporting e Eintracht Frankfurt, elogia Daichi Kamada, de quem foi companheiro no clube alemão.

"É um grande jogador, um número 10 com grande qualidade. Também tem uma boa personalidade. É um extraordinário jogador e uma pessoa de bom coração. Evoluiu muito nos últimos anos, agora é um jogador importante no panorama europeu", atirou o internacional suíço, em declarações à Rádio Renascença.

Em final de contrato com o Eintracht, o médio japonês, de 26 anos, decidiu que não continuará no clube da Bundesliga. O Benfica entrou na corrida à contratação de Kamada, que já tinha estado na mira no mercado do último verão. Os encarnados estão em posição privilegiada para o contratar.