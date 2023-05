Geovanni: «Schmidt é um treinador que joga para a frente, que vai para cima»

Geovanni, antigo extremo do Benfica que conquistou o título de campeão nacional pelas águias em 2004/05 com Giovanni Trapattoni, elogia o trabalho de Roger Schmidt e está confiante numa boa reta final da equipa no campeonato nacional."O Benfica tem praticado um bom futebol. Há grandes jogadores e um treinador que joga para a frente, que vai para cima, para ganhar sempre. Benfica está no bom caminho: uma equipa grande tem de jogar como equipa grande, para ganhar. O adepto quer isso, quer bom futebol, tem gosto nisso. Podes não ganhar sempre, mas há que apresentar sempre o melhor futebol", afirmou ao jornal 'Benfica'.